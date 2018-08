di Daniela Melone

RIETI - Un fulmine ha colpito la torre civica di Cittaducale, provocando la caduta di un frammento.

Il tutto è avvenuto intorno alle 16, durante un temporale.

Sul posto polizia municipale, vigili del fuoco, sindaco con ufficio tecnico e protezione civile. Spavento per il rumore. Avviata la messa in sicurezza.



"Poteva essere una tragedia - osserva il sindaco di Cittaducale, Leonardo Ranalli - ma per fortuna nulla di grave salvo qualche danno causato nell'area circostante ad un portone e all'impianto elettrico di un palazzo. Il fulmine è caduto proprio sulla torre e un angolo della stessa è caduto in terra. Il rapido intervento dei carabinieri, della municipale, della protezione civile e ovviamente dei vigili ha garantito il ripristino della situazione ottimale anche grazie ai vigili del fuoco che sono saliti rimuovendo i potenziali pericoli. Intanto l'area è stata circoscritta e messa in sicurezza e siamo già entrati in contatto con la soprintendenza per i sopralluoghi che dovranno portare alla definitiva messa in sicurezza del monumento".



Venerdì 3 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:02



© RIPRODUZIONE RISERVATA