PLAY FOTO La fuga di gas in via Fundania

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI

RIETI - Forte fuga di gas sprigionatasi da sotto il manto stradale, tra via dei Flavi e via Fundania. Se ne sono resi conto gli operai che stavano lavorando nell'area e che, intorno alle 13, aumentando l'odore di gas, hanno dato l'allarme.Fatta interamente evacuare la palazzina che insiste su via dei Falvi, dove sono presemti molti uffici, studi e laboratori medici. L'intera zona è stata interdetta al traffico - sono i carabinieri a coordinare le operazioni con l'ausilio della Municipale - mentre sul posto, nel tentativo di tamponare il gas, stanno operando i vigili del fuoco, gli operai dell'Enel Gas e la protezione civile del Comune di Rieti.C'è preoccupazione, perché pur avendo effettuato diversi sondaggi nel terreno, la fuga di gas sembra man mano allargarsi in tutta l'area di via Fundania.