Rieti, fuga di gas: stabile evacuato poi il rientro in casa

RIETI - Vigili del Fuoco di Rieti della sede centrale sono intervenuti oggi pomeriggio nella frazione di Casette a causa di una pericolosa fuga di gas. Prontamente arrivati in posto i Pompieri hanno subito evacuato le persone che abitavano negli appartamenti, in alcuni dei quali era penetrato il gas, e messo in sicurezza l'edificio. Con l'arrivo degli operai della ditta fornitrice del gas la situazione lentamente è tornata alla normalità. Le famiglie, dopo una serie di controlli accurati, sono in serata tornati nelle propie abitazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA