RIETI - Momenti di preoccupazione a Passo Corese questa mattina, 25 gennaio, intorno alle 7, per un'improvvisa fuga di gas dovuta all'asportazione di un contatore a seguito di un atto vandalico o un accidentale danneggiamento causato da qualche automezzo in transito.L'allarme è stato lanciato da una residente della zona che ha ritrovato le terminazioni delle tubazioni non piu allacciate al contatore e sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Poggio Mirteto. Inizialmente è stata avvertita una massiccia fuoriuscita di gas gpl poi interrottasi.L'allerta ha interessato anche una squadra di vigili del fuoco del distaccamento territoriale sabino di Poggio Mirteto che ha provveduto alla messa in sicurezza l'area circostante accertandosi inoltre che non vi fossero ulteriori perdite per via della pericolosità del gas gpl che, come noto, stratifica verso il basso.Non è la prima volta che nella zona di verificano improvvise sparizioni di contatori. Non molto tempo fa analoghi episodi si erano verificati ai danni di contatori di Enel Energia.