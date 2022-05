Copiosa fuga di gas nell'ex deposito Cotral, solo spavento per gli abitanti della zona

RIETI - Momenti di preoccupazione ieri in tarda serata per una copiosa fuga di gas nel sito dell'ex deposito Cotral di via Salaria per L'Aquila. La rottura di una tubatura di adduzione ha creato un'abbondante fuoriuscita di gas immediatamente avvertita dagli abitanti residenti nelle immediate vicinanze e dai condomini delle palazzine adiacenti al deposito.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco di Rieti unitamente ai tecnici della ditta di manutenzione per la messa in sicurezza e la valutazione degli interventi del caso. A provocare la rottura sarebbe stato il braccio meccanico di un escavatore in quanto nel sito sono da giorni in corso lavori di demolizione e ristrutturazione dopo la dislocazione del deposito Cotral.

A scopo cautelativo e precauzionale sono giunti anche i carabinieri del Norm di Rieti e una pattuglia della polizia locale del Comune di Rieti qualora fosse stato necessario avviare l'evacuazione dell'area per motivi di incolumità e pubblica sicurezza. Le operazioni di ripristino e messa in sicurezza sono andate avanti a lungo e terminate soltanto nella tarda serata alle 22 circa.