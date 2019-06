© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Frosinone ufficializza il ritorno al Terminillo. Il responsabile dell’Area Tecnica del Frosinone, Ernesto Salvini, ha ufficializzato il ritorno del club al Terminillo per il ritiro estivo. Un ritorno dopo due anni, dal 2017. Al termine di quella stagione arrivò per la squadra allora allenata da Longo e sempre con il reatino Federico Dionisi in attacco, la seconda promozione della sua storia in serie A.“Aspettavamo questa conferma che ci soddisfa pienamente. Si trattava di un obiettivo per il quale ci siamo impegnati fortemente – commenta il Consigliere delegato allo sport del Comune di Rieti, Roberto Donati – siamo entusiasti perché questa è l’ennesima riprova di un percorso di sviluppo del territorio che, in poco tempo, sta dando frutti importanti. Il Terminillo, in questo contesto, si conferma un potenziale di altissimo livello per lo sport italiano, e per il turismo che ne deriva, e siamo grati al Frosinone per aver deciso di tornare. Come Comune di Rieti abbiamo fatto e continueremo a fare la nostra parte. Già da lunedì partiranno i lavori sul manto erboso del Campo d’altura. Si tratta di una nuova, importante vetrina per il territorio reatino che saprà farsi trovare pronto come in tanti altri eventi di carattere nazionale delle ultime settimane”.