RIETI - Primo assaggio del campo d'altura per il Frosinone. La squadra è arrivata oggi al Terminillo intorno ad ora di pranzo. Alle 17.30 invece prima seduta di allenamento agli ordini di Alessandro Nesta e dei suoi collaboratori.



Prima parte dedicata al riscaldamento, poi subito pallone. Da una parte centrocampisti ed attaccanti, sotto la guida proprio di Nesta, per provare i movimenti in fase offensiva e quelli di playmaker e mezze ali. Esercizi differenti invece per difensori e, ovviamente, portieri. Nella seconda parte invece tutti riuniti sotto la guida del tecnico per lavorare sul giro palla e costruzione del gioco dal basso. Sono 26 in tutto i giocatori convocati per il ritiro, che durerà fino al prossimo 22 luglio. Tra loro anche Federico Dionisi. Domenica 14 invece prima amichevole al Tilesi di Amatrice, mentre il 17 ed il 21 al campo d'altura sarà il turno di Cantalice e Rieti. Da domani invece lavoro in doppia seduta.