RIETI - Il Frosinone volerà oltre oceano per preparare la prossima stagione, che tutto l'ambiente ciociaro si augura sia di serie A. E dunque salta l'auspicato bis di un ritiro al Terminillo, nonostante il club si sia trovato benissimo lo scorso anno. Quindi non una bocciatura della montagna reatina e delle sue strutture, a partire dal campo d'altura, bensì un cambio di rotta certificato dalla presenza in questi giorni in terra canadese del direttore Marketing & Comunicazione-Rapporti Istituzionali del Frosinone, Salvatore Gualtieri, accompagnato per l’occasione dal suo collaboratore Fabio Buttarazzi, responsabile del Dipartimento Internazionale Frosinone Calcio. Oltre la tournée estiva si punterà sullo sviluppo del ‘brand’, sulla nascita di una Academy locale collegata al club giallazzurro e sullo sbarco dei prodotti ciociari, degli attuali sponsor del Frosinone, in Canada.

Venerd├Č 20 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:27



