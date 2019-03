NUMERO AMULETO

RIETI - E' il 13' della ripresa al "Benito Stirpe" di Frosinone, quando Federico Dionisi - in campo con la Primavera impegnata contro il Lecce - con un pallonetto supera il portiere del Lecce realizzando il gol del momentaneo 2-0. Una vera e propria liberazione, un momento atteso duecentodue giorni, 6 mesi e mezzo trascorsi a mordere il freno in attesa di recuperare da quel grave infortunio subìto il 12 agosto scorso a Benevento contro il Sudtirol in Coppa Italia, proprio al 13' della ripresa.Sarà stato un caso, o forse no, ma la "congiuntura astrale" stavolta ha fatto sì che FD18 potesse ritrovare quello stesso sorriso perse in estate ed esorcizzare il momento più brutto della sua carriera. Per la cronaca, la gara si è conclusa 3-1 in favore dei gialloblù, che hanno aperto le marcature con Simonelli al 55', raddoppiato appunto con Dionisi (58') e triplicato con Verde al 65'. Per Dionisi, 90' filati e una doppietta sfiorata in pieno recupero: il modo migliore per rispondere "presente" ed essere finalmente a disposizione di Baroni. La serie A lo attende.