RIETI - Il Frosinone si impone per 5-0 nella prima amichevole della stagione sul campo dell'Amatrice. Il campo Paride Tilesi con spalti gremiti per questa amichevole che gli amatriciani hanno affrontato con molta grinta: il tasso tecnico era ovviamente differente tra le due formazioni, ma l'undici di Bucci ha saputo dare alla partita un volto gradevole.



I calciatori del Frosinone sono giunti ad Amatrice in anticipo e dopo il riscaldamento è andato in scena il match. Molto equilibrato il primo tempo, con l'Amatrice compatta e guardinga ed il Frosinone a fare la partita con il possesso palla: con due reti messe a segno nella seconda metà rispettivamente da Ciano ed infine da Chibsah. Secondo tempo sulla stessa falsariga, con le tre reti degli ospiti che arrivano verso la fine della seconda frazione: doppietta di Volpe e poi Obleac.

“Siamo venuti qui per la gente -ha detto l’acclamatissimo mister del Frosinone, Alessandro Nesta- volevamo un tirare su il morale, in un posto che ha sofferto molto in questi ultimi anni. Oggi l’obiettivo era quello”. Il mister del Frosinone, insieme al reatino Dionisi che si è infortunato durante il match erano ovviamente i volti più attesi ad Amatrice.

"Abbiamo fatto una buona prestazione -ha detto il mister rossoblu Romeo Bucci- concentrati e con una buona tenuta fisica contro una squadra come il Frosinone: credo che non potevamo chiedere di meglio per questa giornata".

Ma oggi lo sport è stato soprattutto il collante per questa amichevole di lusso che ha visto ancora una volta Amatrice sotto i riflettori ancora una volta, mentre nel primo pomeriggio si è svolta anche la manifestazione di Boxe “Ko al terremoto”.

Alla fine della partita, Alessandro Nesta è stato omaggiato con una felpa di Amatrice e poi si è svolto un vero e proprio terzo tempo a base di Amatriciana: a servire il campione del mondo ex Lazio e Milan, è stato proprio il presidente dell’Amatrice Calcio, Tito Capriccioli che ha portato il saluto e l’ospitalità dell’ASD Amatrice.

© RIPRODUZIONE RISERVATA