RIETI - Scoperta una maxi frode di una società di Rieti nel settore dei carburanti durante un'operazione dell'Agenzia delle Dogane, che ha permesso il recupero di 14 milioni di iva.

Sono i risultati di un'operazione dell'Agenzia, in coordinamento con l'Ufficio Antifrode della stessa e con l'Ufficio delle Dogane di Roma 1, tese al contrasto delle frodi relative ai carburanti e al contrabbando dei prodotti energetici.

L'attività anti evasione - si legge in un comunicato - è avvenuta nei confronti attività anti evasione presso una società

«cartiera» di Rieti. Secondo quanto emerso, il volume d'affari dichiarato da quest'ultima non corrispondeva al volume delle dichiarazioni emesse a vantaggio di soggetti terzi. © RIPRODUZIONE RISERVATA