RIETI - Superate le iniziali limitazioni all’attività imposte dalle norme nazionali legate all’emergenza epidemiologica da Coronavirus-Covid19 in corso, l’Amministrazione Comunale di Rieti ha avviato questa settimana il piano per lo sfalcio dell’erba e la manutenzione del verde, elaborato dall’assessorato all’ambiente guidato da Claudio Valentini, in accordo con il settore manutenzioni. Come negli anni precedenti, il piano riguarderà l’intero Capoluogo e le frazioni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA