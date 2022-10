FdI Rieti: «Orgogliosi dell’elezione di Paolo Trancassini a Questore della Camera dei deputati»

RIETI - Fratelli d'Italia esprime soddisfazione per il prestigioso incarico ottenuto oggi dal deputato Paolo Trancassini, eletto Questore della Camera dei Deputati. «Dopo lo straordinario risultato di Fratelli d’Italia a Rieti e dell’intero centrodestra nel nostro collegio, che hanno contribuito in maniera determinante all’elezione di Paolo Trancassini alla Camera, oggi arriva anche questa ulteriore positiva notizia che inorgoglisce tutto il gruppo reatino di FdI. Siamo certi che le competenze e la personalità del nostro rappresentante saranno fondamentali nella gestione dei lavori di un’organizzazione complessa e importante come la Camera dei Deputati, in una stagione che si annuncia impegnativa per l’intero Paese».