Fratelli d’Italia: costituito il circolo cittadino, Claudia Chiarinelli nuovo coordinatore comunale, ecco il direttivo

RIETI - «Fratelli d’Italia Rieti cresce e riorganizza la presenza sul territorio». E’ stato recentemente costituito e ratificato dal partito il circolo della Città di Rieti, il cui coordinamento è stato affidato al consigliere comunale e provinciale, Claudia Chiarinelli.

«Sono onorata dell’incarico ricevuto che ricoprirò con dedizione, passione e attenzione alle esigenze della Città e in adesione ai valori e agli obiettivi del partito. – spiega Claudia Chiarinelli – Ho iniziato il mio percorso politico in Fratelli d’Italia e, dopo un significativo percorso di crescita ed esperienza, oggi mi accingo a dare un ulteriore contributo alla crescita del movimento nel nostro territorio. Ringrazio il coordinatore regionale, Paolo Trancassini, e quello provinciale, Daniele Sinibaldi, che mi vollero in squadra nel 2017 per iniziare a costruire un progetto che aveva l’ambizione di diventare un punto di riferimento per i reatini, partendo dalla base e poggiando su valori chiari e netti: meritocrazia, credibilità e rispetto. Oggi siamo una realtà in continua crescita a livello nazionale, regionale e locale. Non mi risparmierò, come mio solito, per supportare ed aiutare l’intero gruppo ad essere sempre più incisivo e credibile a Rieti. Con Fratelli d’Italia ho mosso i primi passi in politica e nell’amministrazione del territorio e oggi, grazie all’esperienza acquisita e all’accresciuta consapevolezza e maturità politica, posso assicurare un fattivo contributo alla crescita del partito. Felice oggi di aver fatto la scelta giusta ieri».

Del direttivo comunale fanno parte, oltre ai consiglieri comunali di Rieti Matteo Carrozzoni, Morena De Marco, Francesco Forgini, Antonio Tosoni e Stefano Eleuteri anche Elisabetta Occhiodoro, Daniela Monteriù, Raffaele Iacoboni, Livio Festuccia, Roberto Ratti, Alberto Pirri, Fabrizia Festuccia, Manuela Festuccia, Sara Adriani, Pierluigi Giraldi, Pietro Scacciafratte, Marco Perfetto, Roberto Bonanni, Massimo Martellucci, Giandomenico Francesconi.

“Anni fa per qualcuno militare in Fratelli d’Italia poteva rappresentare una scommessa ma noi eravamo convinti della solidità dei valori e delle prospettive del partito e oggi possiamo dire che la crescita, tanto a livello nazionale quanto a livello locale, rende merito all’impegno di tanti che non si sono mai risparmiati – commenta il Coordinatore provinciale, Daniele Sinibaldi – La strutturazione del circolo “Città di Rieti” e del primo direttivo comunale non è certo un punto di arrivo ma un’ulteriore ripartenza verso nuovi obiettivi che, coinvolgendo ulteriori risorse, esperienze e capacità nel prossimo futuro, permetterà di rendere ancora più centrale l’esperienza di Fratelli d’Italia e di difendere ancora meglio gli interessi dei cittadini di Rieti”.

