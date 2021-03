Nasce il circolo di Fratelli d’Italia nella Valle del Turano

RIETI - Domani mattina, 13 marzo, alle ore 11.30 nella nuova sede di FdI a Colle di Tora verrà inaugurato il Circolo territoriale “Valle del Turano”.

L’evento sarà trasmesso, nel rispetto della normativa Covid e al fine di evitare ogni tipo di assembramento, sulle pagine social di FdI. «Interverranno numerosi amministratori del territorio che hanno scelto di aderire al progetto di FdI e di costruire una rete organizzata anche nella Valle del Turano - spiega il neo presidente del circolo Riccardo Ninni - per costruire una nuova casa per una destra moderna anche in una zona a forte trazione turistica, spesso purtroppo meno protagonista del dibattito politico e amministrativo provinciale».

Tra i relatori l’On. Paolo Trancassini, il consigliere provinciale Claudia Chiarinelli, i sindaci di Poggio San Lorenzo e di Palombara Giovanni Vallocchia e Alessandro Palombi, il consigliere Matteo Carrozzoni, i vicesindaci di Colle di Tora e Collalto Sabino Mara Testa e Nicoletta Petroni e l’assessore di Ascrea Marco Renzi.

«Prosegue il nostro lavoro su tutta la Provincia - commenta il coordinatore provinciale di FdI Daniele Sinibaldi - teso a riaffermare un modo di fare politica di prossimità, attento alle esigenze dei singoli territori, con l’obiettivo di costruire e affiancare una classe dirigente seria, capace e volenterosa. In una fase critica per il Paese dove regna la confusione a livello politico, noi al contrario abbiamo le idee molto chiare!».

