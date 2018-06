di Mattia Esposito

RIETI - La maledizione continua. Si infrange ancora una volta in finale il sogno di una formazione reatina di conquistare il titolo nazionale Uisp. Al PalaFiera di Pesaro, Frasso si arrende 4-1 ai livornesi del Boca Juniors, chiudendo così al secondo posto. A raccontare a caldo l'andamento del match è Manuel D'Annibale: "Purtroppo è andata così, la partita è rimasta in equilibrio fino agli ultimi minuti con loro avanti 2-1. Nel tentativo di recuperarla abbiamo subito gli altri gol. Quando giochi tante partite ravvicinate è difficile, ma per loro è stato lo stesso e gli facciamo i complimenti. Sono comunque orgoglioso di quello che abbiamo fatto". Un secondo posto nazionale è un risultato importante, peccato però che la maledizione continui e che nessuna reatina, fino ad ora, sia riuscita a romperla. Frasso inclusa.



UISP NAZIONALE, FINALE



Frasso SabinoSabino - Boca Juniors 1-4

