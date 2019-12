LA CRONACA

LA FORMAZIONE

RIETI - Il Frasso Sabino Rugby non brilla ma riesce a conquistare un successo con bonus battendo la Polisportiva Gruppo Idee per 26-21. I sabini sprecano troppo e al termine del match il tecnico Pariboni non ha nascosto la delusione per la prestazione della squadra malgrado la vittoria.La partita ha inizio subito con una penetretazione al 7' della Pol. Gruppo che va in meta trasformata. Frasso 0- Pol. Gruppo 7Subito una reazione del Frasso in meta al 17' con Orrico trasforemata Mazzoli. Frasso 7 - Pol. Gruppo 7Al 30' il Frasso ancora in meta grazie alla spinta della mischia con Di Giovanni non trasformata. Frasso 12 -Pol. Gruppo 7Al 38' meta della Pol. Gruppo trtasfomrta. Frasso 12 - Pol. Gruppo 14Al 40' espulsione del giocatore del Frasso Giovannini estremo molto importante per la squadra grazie alle sue chiusure esterne.Al 43' meta di mischia er il Frasso trasfortmta da Mazzoli . Frasso 19 - Pol. Gruppo 14al 48' meta del Pol. Gruppo trasformata. Frasso 19 - Pol. Gruppo 21Al 60' meta di mischia trasformata da Mazzoli. Frasso 26 - Pol. Gruppo 21Giovannini, Splendori, Usai M., Herghilijiu, Vagni, Robustelli, Mazzoli,Orrigo, Simeoni, Di Maio, Di Giovanni, Di Claudio, Statuti, Usai G., Llactahuaman, Marconi, Santoio, Santoni, Ioannilli, Ballone, Di Mei