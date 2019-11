CRONACA

Frasso Sabino

RIETI - La prima sconfitta stagionale del Frasso Sabino arriva sul campo dell'Amatori Tivoli Rugby per 29-15. Malgrado le tre mete dei sabini, i tiburtini sono stati nettamente superiori nei calci piazzati. Gli ospiti, trascinati dal capitano Robustelli (migliore in campo) non sono riusciti a rimontare lo svantaggio.13' meta del Frasso con Mazzoli. Tivoli 0 - Frasso 520' c/p del Tivoli . Tivoli 3 - Frasso 528' c/p delTivoli. Tivoli 6 - Frasso 536' meta del Frasso con Simeoni . Tivoli 6 - Frasso 1042' meta del Tivoli trasformata. Tivoli 13 - Frasso 1044' meta del Frasso con Petroselli. Tivoli 13 - Frasso 1568' c/p del Tivoli. Tivoli 16 - Frasso 1574' c/p del Tivoli. Tivoli 19 - Frasso 1580' c/p del Tivoli. Tivoli 22 - Frasso 1582' meta del Tivoli trasformata. Tivoli 29 - Frasso 15: Andolina, Ciccaglioni, Usai M., Giovannini, Palmieri, Zuccari, Mazzoli, Petroselli, Di Maio, Simeoni, Di Claudio, Robustelli, Tancredi, Usai G., Statuti, Llactahuaman Tito, Marconi, Vagni, Di Giovanni, Antonini, Di Mei, Celletti.