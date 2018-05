RIETI - Frasso viene sconfitto dal Cesena 10-11 nel campioanto nazionale Uisp di rugby. Un eccellente Petroselli non è bastato ai sabini per avere la meglio dei romagnoli. Prima del match le due squadre si sono riunite al centro del campo per osservare un minuto di raccoglimento in memoria della giovane rugbista dell'Amatori Parma Rebecca Braglia. Presente anche la banda musicale del Frasso che suonato l'inno nazionale.



Frasso parte bene andando in meta, non trasformata, al 13' grazie a Di Venanzio. Il Cesena pareggia i conti al 32' per il 5-5 del primo tempo. Nella ripresa romagnoli in vantaggio all'8' su calcio piazzato, mentre al 35' i sabini tornano avanti grazie a una meta di Petroselli. Tre minuti dopo il sorpasso definitivo degli ospiti su calcio piazzato per il 10-11 finale.



Frasso : Giovannini, Antonini, Petraccini, Pitotti, Di Venanzio, Andolina, Mazzoli, Petroselli, Robustelli, Usai G., Di Claudio, Orrigo, Marconi, Zita, Tancredi, Herghilijiu

Martedì 8 Maggio 2018



