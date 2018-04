RIETI- Frasso Sabino sconfitto a Milano 23-3 nei quarti di finale del campionato nazionale Uisp di rugby potrà lottare ora per il quinto posto (doppia sfida con Cesena). In una giornata quasi estiva i sabini vengono battuti dalla Stella Rossa al termine di un match che ha visto i lombardi schierare tra le proprie fila elementi provenienti dalla serie A, mentre i sabini si sono mostrati poco esperti a questi livelli.



La partita inizia con una forte pressione da parte dei padroni di casa ma al 15' è Mazzoli, migliore in campo dei suoi, a portare in vantaggio gli ospiti grazie a un calcio piazzato. Veemente la reazione della Stella Rossa che va in meta (trasformata) al 27' per il 7-3 allungando tre minuti dopo grazie a un piazzato per il definitivo 10-3 del primo tempo. Nella ripresa ancora due mete dei lombardi (al 18' e al 40') chiudono il match sul 23-3



Frasso Sabino : Andolina, Angelini, Antonini, Beranzoli, Di Claudio, Di Donato, Di Venanzio, Giovannini, Herghilijiu, Marconi, Mazzoli, Orrigo, Petroselli, Pitotti, Robustelli, Salvati, Spaziani, F.Statuti, G.Statuti, Tancredi, G.Usai, M.Usai.





Mercoledì 25 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:31



© RIPRODUZIONE RISERVATA