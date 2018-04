RIETI - Bella prova del Frasso in trasferta nel campionato nazionale Uisp di rugby. A Piacenza il club sabino ha espugnato il campo del Guastalla per 19 a 6 grzie a due spettacolari mete di Petroselli e a un'altra del capitano Robustelli.



Subito il Frasso, a cui mancavano Zuccari e Cavallaro per infortunio, in pressione che però sbaglia ben tre calci piazzati e non riesce a sfondare. Al 35' il Guastalla passa in vantaggio con un drop. Nel secondo tempo aumenta la pressione del Frasso: al 5' un'azione dirompente di Petroselli porta quest'ultimo a depositare l'ovale in meta, po trasformata da Mazzoli per il 3-7. Al 15' è ancora Petroselli a bucare la difesa del Guastalla andando in meta, anch'essa trasformata da Mazzoli per il 3-14. Al 25' gli emiliani accorciano le distanze grazie a un calcio piazzato: 6-14. Ancora una forte pressione porta il Frasso al 30' in meta col capitano Robustelli per il definitivo 6-19 per i sabini, tra i quali spicca ancha la prova di Marco Usai.



«Sono felicissimo del risultato ottenuto - afferma il presidente Petraccini, che ha seguito la squadra a Piacenza - e per domenica 22 andremo sul neutro di Milano per incontrare la Stella Rossa per i quarti».



Frasso : Andolina, Angelini, Antonini, Beranzoli, Ciccaglioni, Di Claudio, Di Donato, Di Venanzio, Giovannini, Herghilijiu, Marconi, Mazzoli, Orrigo, Petroselli, PItotti, Robustelli, Sabatini, F.Statuti, G.Statuti, Tancredi, G.Usai, M.Usai, Zita. All. Giorgini.

