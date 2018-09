RIETI - Domani, domenica 16 settembre, al via la stagione sportiva della Polisportiva Frasso Sabino con l'Open Day a partire dalle 11 al campo sportivo Valeri in via Mirtense con pranzo offerto dal club sabino. Per la prossima stagione previsti corsi di calcio, basket, atletica, rugby e tennis ed è stata rinnovata la collaborazione con la Uisp.

Sabato 15 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:37



