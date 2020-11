RIETI - E’ uscito il secondo lavoro letterario di Franco Orsini, l’architetto maglianese appassionato di storia e letteratura classica. Dopo il primo libro dedicato a Galla Placidia, la saga prosegue con “Augusta”, il nuovo romanzo storico al centro del quale resta la figura della nobile figlia dell’imperatore Teodosio il Grande. Orsini, come già raccontato in occasione del suo primo lavoro, è arrivato a scrivere di questa donna dopo una visita con la moglie a Ravenna, dove visitò il mausoleo dedicato alla protagonista dei suoi racconti; l'esperienza lo affascinò a tal punto da voler conoscere più a fondo la figura di questa giovane carismatica, fino a volerle dedicare due romanzi.

Come nel suo primo testo, il racconto è anche stavolta ricco di misteri e colpi di scena. Siamo nel periodo delle invasioni barbariche, un’epoca caratterizzata da lotte e tradimenti, ma anche di fede, speranze e amori. E proprio l’amore è questa volta la chiave per scoprire l’intimo di Galla Placidia: sospiri e battiti del cuore provocati da passioni forti, che offrono al lettore l’occasione per entrare nella sfera più intima della donna. E le emozioni non mancano anche quando ci si trova di fronte ad Attila il barbaro che attorniato dai suoi seguaci guerrieri, con i suoi riti e la sua fede sciamana, arriva alla raffinatissima corte di Ravenna.

Ma “Augusta” non è solo la storia dei grandi personaggi e Orsini lo fa ben vedere mettendo in mostra anche molte figure più umili come l’ancella, l’arciere, la balia, l’eunuco, che con le loro vicende insegnano come la storia non sia fatta solo dai potenti. Il romandzo, edito da Amarganta, è già disponibile nei principali canali di vendita on line.

