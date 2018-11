© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - E’ andata in archivio con un risultato più che lusinghiero la settimana di scambio culturale tra gli studenti italiani e francesi delle realtà di Poggio Mirteto ed il College Leognan. Ad incontrarsi in Sabina un gruppo di studenti francesi di 13-14 anni e i loro omologhi italiani frequentanti le terze medie per una settimana all’insegna dell’amicizia e collaborazione nella quale ci sono state lezioni e scambi, attività ed iniziative ludiche collaterali alla didattica con lo scopo di fare gruppo e conoscersi.Dalla visita guidata a Roma fino ad una grande caccia al tesoro in piazza sotto il coordinamento della professoressa Angela Caratozzolo coadiuvata per talune attività dai professori Daniele Farese ed Alessandra Orsini e dalla signora Angela Montiroli. Gli ospiti transalpini hanno potuto soggiornare in Sabina accolti da diverse famiglie, cosa che avverrà in Francia, nella prossima primavera quando gli studenti italiani ricambieranno la visita. L’iniziativa rientra tra quelle organizzate in collaborazione tra le scuole mirtensi, il polo didattico e l’Istituto comprensivo e l’associazione Gemellaggi che a Poggio Mirteto costituisce ormai un punto di riferimento a livello europeo per ciò che riguarda i gemellaggi e gli scambi socio-culturali.L'Associazione Gemellaggi di Poggio Mirteto si è poi complimentata con le famiglie, il corpo docente e il dirigente scolastico della Scuola media di Poggio Mirteto per l'ottima organizzazione dell'accoglienza dei giovani studenti francesi di Leognan.