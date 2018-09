Ultimo aggiornamento: 16:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Tifoso giallorosso di Rieti vince il concorso “Incontra Francesco Totti” e questa sera sarà al Colosseo per la festa di compleanno del campione e per la presentazione ufficiale del suo libro.Anche Rieti sarà dunque presente al Colosseo, questa sera, per la festa di Totti, che festeggia il suo 42esimo compleanno presentando la propria autobiografia, "Un capitano", edito da Rizzoli.Nonostante la straripante affluenza di tifosi romanisti nelle librerie della Capitale, aperte dalle 00,01 alle 02,00 della notte scorsa per la vendita in anteprima del libro, il sistema telematico di assegnazione dei 12 posti per l'evento, messi a concorso dalla Mondadori, ha premiato anche un reatino. Si tratta di Giorgio Bisciaio, 19 anni, giallorosso dalla nascita il quale, acquistando il libro nel cuore della notte, presso la Libreria Mondadori di Rieti, in Via Roma, ha inserito il codice della cartolina allegata al libro inviando un apposito sms ad un sito dedicato ed in tempo reale ha ricevuto la sorpresa di essere stato selezionato per la festa di questa sera a Roma con il Capitano. Giorgio, 19 anni, romanista da sempre è di Rieti, diplomato al Liceo scientifico Jucci in estate con 100 su 100, si è ora iscritto al Politecnico di Torino, e avrà la fortuna di incontrare questa sera Francesco Totti prima di partire per il Piemonte.