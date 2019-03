RIETI - Senso unico alternato in un tratto della Strada provinciale 43/c "Poggio San Lorenzo - Salaria" dopo che, un sopralluogo, ha fatto emergere un "importante movimento franoso" a valle della strada provinciale.



Il tratto interessato è tra i chilometro 1,350 e 1,400. Limitazione anche a 30 chilometri orari per la velocità in quel tratto. © RIPRODUZIONE RISERVATA