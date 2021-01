RIETI - Sono andati avanti fino a notte fonda i lavori di rimozione dei detriti della frana che nel pomeriggio del primo gennaio ha invaso via Santa Maria dei Santi, nella frazione farense di Coltodino. Il movimento franoso è stato causato dal crollo di un muro di contenimento che, dalle prime verifiche (alle quali seguiranno quelle del settore patrimonio del Comune) risulterebbe di proprietà privata. Il crollo è partito nei pressi del nuovo parcheggio che non è stato interessato dallo smottamento. Ad aprire il fronte, alto 4 metri e lungo 20, sarebbero state le copiose precipitazioni delle ultime ore che, pare, si siano infiltrate nel muro, molto vecchio e realizzato a secco, a tal punto da farlo cedere. Fortunatamente nel crollo non sono rimaste coinvolte persone. I vigili del fuoco, con l’ausilio di mezzi messi a disposizione dal Comune di Fara Sabina, hanno lavorato fino all’una di notte.

Le operazioni

Da ieri la strada è libera dalle macerie, ma in parte interdetta come anche via del Pozzo, traversa di Santa Maria dei Santi, dove è stato necessario disporre il divieto a causa della presenza di un altro muro di contenimento ritenuto pericoloso dai vigili del fuoco. «È stata già emessa un’ordinanza - spiega l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Fara Sabina, Giacomo Corradini - che stabilisce il divieto di accesso e transito dal civico 17 al civico 27 di via Santa Maria dei Santi, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, garantendo esclusivamente il passaggio pedonale dal civico 17 al civico 21 per i residenti. Abbiamo predisposto anche il divieto di accesso e transito pedonale e veicolare della strada comunale via del Pozzo, dal civico 6 sino all’intersezione con la provinciale Farense. Abbiamo chiesto al responsabile del Primo settore patrimonio del Comune di Fara Sabina di procedere, in via immediata, alle operazioni di verifica della natura pubblica o privata del muro crollato a seguito dell’evento franoso e al responsabile del Terzo settore di porre in essere tutte le necessarie attività per procedere al ripristino, con urgenza e in condizioni di sicurezza, dell’energia elettrica». La caduta del muro ha, infatti, distrutto un palo dell’illuminazione che al momento è stato messo in sicurezza fino al suo ripristino. «Ci siamo attenuti pedissequamente alle disposizioni dei vigili del fuoco per fare in modo che le due strade siano in totale sicurezza per i residenti - aggiunge Corradini. - Seguirà un incontro con tutte le parti coinvolte per cercare di risolvere quanto prima la situazione che inizialmente ha destato molta preoccupazione sia nei residenti sia nelle istituzioni. Ma fortunatamente è stato scongiurato il peggio».

