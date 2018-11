© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Frana nelle prime ore del mattino lungo la strada provinciale 7 La Foresta-Castelfranco-Vazia all'altezza del km 1. Dei massi si sono distaccati dalla parte rocciosa che sovrasta la sede stradale invadendola ma fortunatamemte non hanno colpito i veicoli di passaggio. Ad effettuare la segnalazione un automobilista in transito in quel momento che si è ritrovato con metà della carreggiata invasa da terriccio, materiale inerte, rami e dei grossi massi. La frana, comunque di proporzioni contenute, non ha creato problemi alla viabilità in quanto rimossa in tempi brevi da una squadra di vigili del fuoco intervenuta sul posto. Sul luogo della frana sono poi intervenuti anche i tecnici del Servizio Viabilità della Provincia di Rieti, ente proprietario, che hanno effettuato anche una ricognizione lungo il versante sovrastante per verificare la stabilità della parete ed evitare pericoli per i mezzi in transito.