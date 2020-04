Ultimo aggiornamento: 12:05

RIETI - Il pupazzetto di Bruce Lee, un pacchetto di wafer da sgranocchiare per merenda, l’immancabile macchina fotografica sempre a portata di mano. E’ una delle tante giornate passate in casa ai tempi del coronavirus , tra smart working, la famiglia, moglie e i due gemelli di 6 anni e l’idea di uno scatto fotografico da parte di chi, da sempre, ha l’arte e la genialità nel proprio dna, con la foto che diventa l'immagine di uno spot pubblicitario di una nota marca di biscotti italiana.Marcello Gori, informatico di Poggio Mirteto Scalo, regista di cortometraggi geniali premiati in ogni dove, regista teatrale, filmmaker, fotografo, si soprattutto fotografo, visto che spesso i suoi scatti sono finiti su riviste specializzate di mezzo mondo, dall’Europa all’America fino agli Emirati Arabi, in un pomeriggio di quelli nei quali si poteva ancora uscire per fare la spesa prima che la pandemia e le restrizioni limitavano pesantemente gli spostamenti, è andato al supermercato per le scorte alimentari senza dimenticare i suoi wafer preferiti. Al ritorno, appoggiato il pacchetto di biscotti sul tavolo dove c’era il pupazzetto di Bruce Lee e gli viene l’idea: fermi tutti faccio uno scatto prima che ce li mangiamo tutti.«Sai quelle cose che più casuali non ci esistono? – dice Marcello Gori ridendo - scatto e metto la foto su Instagram taggando la marca di biscotti che stavo mangiando. Arrivano una serie di like e li finisce”. Dopo qualche giorno è Marcello Gori che riceve una notifica su Instagram col suo nome taggato sullo spot pubblicitario: la nota marca di biscotti aveva usato la sua foto, il suo scatto con il Bruce Lee che con un’abile mossa di Kung-fu spacca in due il wafer (rigorosamente alla vaniglia). La notizia rimbalza su facebook come il suo commento “La Gentilini che usa la mia foto per la pubblicità su Instagram? Piccole soddisfazioni di un lunedì di quarantena».