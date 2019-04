RIETI - Sessantanove foto racchiuse in un post pubblicato sulla pagina facebook del Comitato Gemellaggi e Relazioni Internazionali del Comune di Rieti. Tutte in gara per rappresentare Rieti al concorso indetto dalla città di Vignola.



Si può votare fino al 28 aprile. Per ora la foto più votata è quella di Daniele Mariantoni.

