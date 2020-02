RIETI - Nuovi problemi per Fosso Ranaro sul fronte della tutela dell'ambiente.



La segnalazione arriva dall'ambientalista reatino, Benito Rosati, che evidenzia le condizioni in questo tratto. "La situazione che si ripete e i cattivi odori nell'area - ricorda Rosati - testimoniano ciò che finisce nel fiume Velino. L'odore è quello proveniente da uno scarico fognario già segnalato da qualche tempo, ma fino ad ora, non è stato fatto nulla.Il tutto potrebbe venire dalla zona di Campoloniano. L'appello è, a chi di dovere, di verificare e intervenire per risolvere la situazione".

© RIPRODUZIONE RISERVATA