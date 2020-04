© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - In conseguenza delle restrizioni in corso per l’emergenza epidemiologica da coronavirus -Covid 19, quest’anno non è stato possibile celebrare pubblicamente la tradizionale commemorazione delle Fosse Reatine, giunta al 76esimo anniversario. In considerazione dell’importanza della giornata, però, il Sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, accompagnato esclusivamente da due agenti della Polizia Municipale e da don Mariano Assogna, ha voluto comunque procedere con la deposizione di una corona al monumento posto presso il giardino della Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a Quattro Strade per ricordare il 76esimo a«Il ricordo commosso delle vittime non può essere oscurato dalle limitazioni alla libertà di movimento per ragioni sanitarie – spiega il Sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti - Rinviamo al prossimo anno la celebrazione nella maniera più degna di questa giornata che ormai è diventata un appuntamento civile di grande importanza».