Sabato 10 Luglio 2021, 00:10

RIETI - «Elisa Masotti è fuori da Forza Italia». È l’annuncio del coordinatore provinciale, Sandro Grassi, dopo la presentazione dell’associazione “Uniti per Rieti”, di cui l’ex assessore all’Innovazione tecnologica è anche presidente. Secondo Grassi, «come ormai chiaro da tempo, ieri l’altro l’ex assessore Masotti» avrebbe annunciato di «non fare più parte del centrodestra. Una scelta dalla quale Forza Italia si dissocia totalmente ma che sgombera il campo dalle ambiguità. È chiaro che Masotti e coloro che la seguiranno nel nuovo percorso sono fuori da Forza Italia». Per il coordinatore provinciale è una «scelta legittima, ma anacronistica» e annuncia che gli azzurri resteranno ancorati alla maggioranza.

«Forza Italia - sottolinea Grassi - rimane convintamente nella coalizione centrodestra, di cui rappresenta una colonna portante, e contribuirà a scegliere il candidato e il programma migliori e vincenti». E lo farà «dialogando con tutti i movimenti e i partiti, ma non certo assecondando i desideri o la voglia di rivalsa di Masotti e di chi eventualmente la seguirà».

Replica di Masotti: «Non ci sono dubbi che io sono e resto una militante di centrodestra, che mi ritengo di Forza Italia e che presiedo una delle tante associazioni presenti in Italia. Ma che vuole dare un contributo per fare uscire la città dalle sabbie mobili in cui versa».

A “Uniti per Rieti”, intanto, giunge l’apprezzamento del Centro democratico. «Auguro all’associazione di poter essere valido riferimento per la città e cantiere di idee, in questa fase così complessa», scrive il coordinatore Alessio Angelucci.