RIETI - Una «rivoluzione gentile» per «svecchiare abitudini consolidate e superare chiusure anacronistiche»: questo suggerì alla Città il vescovo Pompili nel suo discorso in Cattedrale alla vigilia di Santa Barbara, chiamando alla mobilitazione i reatini su alcuni temi-chiave per lo sviluppo del territorio. In testa le infrastrutture, per rompere l'isolamento atavico del Reatino, a seguire l'Università, auspicando una rinnovata centralità nella considerazione cittadina, e il richiamo francescano del territorio, come chiave di attrazione turistica e di sviluppo. Incredibile ma vero, quella spinta ha innescato un dibattito a più voci che ha visto confrontarsi sulle colonne di questo giornale parlamentari, consiglieri regionali, esponenti di fondazioni, amministratori locali, imprenditori, liberi pensatori. Ora, a distanza di due mesi, Il Messaggero ha pensato di inquadrare quei tre temi - Salaria, Università, Cammino di Francesco - in una possibile agenda per la città per il 2019, chiamando a discuterne i principali attori pubblici e privati. Preveniamo le critiche: Salaria, Università e Cammino di Francesco non esauriscono certo le emergenze di questo territorio, ma per ancorare il dibattito alla necessaria concretezza era necessario circoscrivere il campo e avere gli interlocutori giusti per fare chiarezza sullo stato dell'arte e strappare qualche impegno. E' quello che proveremo a fare sabato prossimo, dalle 9.30 a Palazzo Dosi, in un forum aperto al pubblico che si avvale del supporto della Alessandro Rinaldi Foundation e della collaborazione di Npc Tv, che trasmetterà il confronto in diretta (canale 662). A parlare di Salaria avremo, tra gli altri, l'ingegner Fulvio Maria Soccodato, responsabile dell'assetto infrastrutturale Rete di Anas e l'assessore regionale alle Infrastrutture Mauro Alessandri. A discutere di Università avremo il vicepresidente del consorzio Sabina Universitas Vincenzo Regnini, il presidente della Fondazione Varrone Antonio D'Onofrio, il sindaco di Rieti Antonio Cicchetti e il presidente della Provincia Mariano Calisse. Sul turismo francescano ascolteremo il vescovo di Rieti Domenico Pompili e il presidente della Fondazione Amici del Cammino di Francesco padre Marino Porcelli. Decisivo sarà il contributo dei parlamentari Alessandro Fusacchia, Gabriele Lorenzoni, Fabio Melilli e Paolo Trancassini. Noi prenderemo nota della situazione, metteremo in agenda gli impegni di ciascuno e nel tempo ne verificheremo l'attuazione. I giornali di carta servono (anche) a questo.