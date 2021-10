Rieti, lo storico forno del quartiere saluta la clientela e chiude

Sabato 2 Ottobre 2021, 15:42 - Ultimo aggiornamento: 15:48

RIETI - Un grande cartellone accanto alla porta d'ingresso del punto vendita di piazza XXIII Settembre per scusarsi, ringraziare e salutare con un arrivederci i propri clienti. È così che i titolari del forno "Pane al Pane" hanno deciso di salutare tutti prima di tirare giù la saracinesca del punto vendita di Madonna del Cuore.

Una decisione sofferta, come ben si comprende dalle parole dei proprietari che si scusano "per tutte quelle occasioni nelle quali non siamo stati all'altezza della situazione nella cortesia, nella precisione e nelle attenzioni verso tutti voi", che arriva dopo dieci anni di attività svolti con passione e sacrificio che però, come scrivono "volge all'atto finale". "Ringraziamo tutti i fornitori che ci hanno supportato in tutti questi anni, la famiglia Persio che ci ha supportato e sopportato, il parroco Don Rino per il sostegno, la presenza e la simpatica e tutti i collaboratori: Luciano, Alberto, Danilo, Dora, Laura, Francesca, Samira, Alessandra, Giuliano e Viola".

Poi il messaggio di forza rivolto a tutti i commercianti di quartiere: "un mondo di forza in questo periodo particolare a tutti i commercianti e titolari di attività di Madonna del Cuore affinché possano tenere duro per far sì che il quartiere tutto riceva il giusto supporto per renderlo efficiente e vivo. C'è una storia da salvaguardare, difendere ed onorare".