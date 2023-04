E' scomparsa Alessandra Forni, moglie del gestore Formichetti degli impianti del Terminillo

RIETI - Nuovo lutto al Terminillo, dopo la morte di Franco Ferriani, per la scomparsa di Alessandra Forni, moglie del titolare della societa' Funivia, Flavio Formichetti, che gestisce gli impianti di risalita. La Forni, madre di due figlie, docente in pensione di Scienze Motorie, materia che aveva lungamente insegnato al liceo Classico Varrone, si e' spenta dopo una lunga malattia in una clinica di Roma.

Una messa in suffragio sara' celebrata il 30 aprile nel tempio di San Francesco, al Terminillo