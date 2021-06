Domani riapre al traffico via della Foresta, Calisse: «Carreggiata ampliata a valle»

RIETI - Verrà riaperta domani al traffico via della Foresta. «Si tratta di una riapertura d'urgenza - spiega il presidente della Provincia di Rieti, Mariano Calisse - che possa permettere il raggiungimento delle attività commerciali della zona. Per far sì che si possa fruire della strada, in via emergenziale è stata allargata a valle la carreggiata in attesa del progetto esecutivo e di una risoluzione definitiva».

È stata una settimana proficua per la viabilità provinciale, infatti, sono stati conclusi i lavori di rifacimento del manto stradale della SP53 a Torano, sono stati appaltati i lavori di ripristino delle frane di Cittaducale e Civitella di Pescorocchiano e sono in via conclusiva i progetti per il ripristino dei movimenti franosi di Fiumata e di Montenero.