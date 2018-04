RIETI - La Foresta Small stasera tenta l'impresa per portare a gara 3 la serie dei quarti dei playoff del girone umbro-laziale di serie C Silver. Stasera al PalaCordoni alle 21 la squadra guidata dal coach Massimiliano Boldini sfiderà Perugia, che ha chiuso la regular season al comando e che ha vinto 76-61, non senza soffrire, gara 1 domenica scorsa.

Gioved├Č 12 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:22



