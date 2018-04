di Luigi Ricci

RIETI - Pronostico chiuso per La Foresta Small che esordirà domenica a Perugia (ore 20) in garauno dei quarti di finale dei playoff del girone umbro-laziale della C Silver. Di fronte ci sarà infatti la capolista che in regular season ha vinto 60-68 a Rieti e 96-55 a Perugia. E’ dunque difficile pronosticare se la Foresta riuscirà a portare gli umbri almeno allo spareggio.



I playoff erano comunque l’obiettivo prefissato dalla squadra diretta da Massimiliano Boldini a inizio stagione e sono coincisi con la salvezza anticipata ottenuta piazzandosi all’ottavo posto, evitando i playout. In ogni caso rimane la soddisfazione di aver condotto a termine una stagione senza alcun patema. Garadue si giocherà giovedì 12 al PalaCordoni mentre l’eventuale garatre è prevista domenica 15 a Perugia.

