Rieti, via Foresta: lavori per la messa in sicurezza del tratto con la frana

RIETI - L’annosa questione della frana che da ormai oltre un anno e mezzo costringe al senso di marcia alternato all’altezza del chilometro 2,650 lungo via Foresta resta ancora tutta di risolvere, ma nel frattempo la Provincia ha avviato i lavori di messa in sicurezza nel tratto precedente e successivo della carreggiata laterale alla scarpata franata nel gennaio 2021 a causa delle abbondanti piogge (che contribuirono anche all’allagamento della Piana Reatina), per prevenire la caduta delle auto nel burrone. Ad essere installati, ieri mattina, sono stati infatti circa 200 metri di guard rail compresi tra il tratto precedente e immediatamente successivo al punto esatto della frana, posizionati per conto della Provincia (alla quale spetta la manutenzione della strada) dalla ditta Simos Service di Perugia, specializzata in opere di segnaletica e sicurezza stradale.

Gli operai al lavoro hanno concluso in poche ore l’installazione delle barriere metalliche, garantendo così un minimo di sicurezza in più rispetto però al ben più grave problema di messa in sicurezza della scarpata sottostante e di ricostruzione della carreggiata letteralmente franata nel burrone che, fortunatamente, in quel momento non coinvolse né auto, o bici e pedoni di passaggio.

Per garantire almeno il passaggio con il senso di marcia alternato, nel giugno 2021 la Provincia terminò la posa di un tratto di cemento realizzato spianando parte del verde che costeggia il lato destro (salendo verso la Foresta e Castelfranco) della strada, recuperando così una minima sezione della carreggiata vistosamente franata. Nel frattempo, i tecnici incaricati dalla Provincia hanno acquisito i carotaggi del terreno, in vista della redazione del progetto esecutivo di ripristino: ma, più in generale, oltre alla frana, l’intera strada che corre da Rieti verso la Foresta si presenta dissestata in più punti e con il manto stradale costellato di buche.