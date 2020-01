© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Iniziano a tornare alla normalità i campionati che vedono impegnati a livello giovanile i team de La Foresta Basket che, stante l’indisponibilità del PalaCordoni ad inizio stagione per i lavori di restyling e adeguamento del palazzetto, avevano saltato diverse partite che stanno recuperando.Nel campionato regionale del Lazio l’Under 18 Silver continua a dominare il proprio girone (B) a punteggio pieno mentre siamo arrivati al giro di boa dopo la vittoria nell’ultima di andata contro Tivoli (96-53 il finale). I Reatini sono primi a punteggio pieno e devono anche recuperare una partita contro la Nuova Lazio pallacanestro.Le due compagini impegnate nel girone umbro vedono l’under 16 (nella foto) allenata da Gioacchino Fusacchia, che è impegnata questa sera a Terni, al secondo posto nel proprio girone alle spalle della capolista Orvieto dopo la vittoria, mercoledì scorso, in casa contro Spoleto. Per l’under 14 allenata da coach Di Fazi, che è a metà classifica con due partite ancora da recuperare, è arrivata nell’ultimo turno la vittoria in trasferta contro Giromondo per 40-37.