L'ex deputato e tesoriere del Psi Oreste Pastorelli torna sulla scena politica: è il nuovo sindaco di Forano

RIETI – L’ex vicesindaco Oreste Pastorelli batte l’ex vicesindaco Gianluca Farina, e sale sullo scranno più alto del Comune di Forano dopo aver ricoperto numerosi ruoli a via del Passeggio. L’ex tesoriere del Partito Socialista Italiano, già deputato della Repubblica, batte nettamente l’ex numero due dell’amministrazione comunale uscente, Gianluca Farina, conquistando il 70,54% delle preferenze (1092 voti), a fronte del 29,46% dei voti ottenuti dalla sua lista, “Uniti per il futuro”.

A vincere, invece, la lista “Intesa Comune”, che ha al suo interno numerosi esponenti della compagine politica che era già al governo del Comune con l’ex sindaco Marco Cortella, il quale, pur potendo avvalersi della possibilità di correre per il suo terzo mandato, ha deciso di non ricandidarsi. Lo ha fatto invece Farina, che è andato però a correre contro alcuni sui ex “colleghi di amministrazione”, risultando sconfitto. Per Pastorelli, dunque, un ritorno sulla scena politica locale dopo anni di impegno ai massimi livelli nelle istituzioni del Paese.