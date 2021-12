Tennis, calcetto e padel: a Forano nasce il Tcp Club nella zona degli impianti sportivi. Foto

RIETI - Tennis, calcetto, padel. A Forano è nato il Tcp Club una nuova area sport nuova di zecca realizzata nella zona degli impianti sportivi. Il Tcp Club sorge tra il campo di calcio ed il Velodromo. C’è un campo polifunzionale in erba sintetica per calcetto e tennis e due campi per il padel, la nuova disciplina che sta facendo proseliti tra gli appassionati di tutte le età.

APPROFONDIMENTI RIETI Gli impianti

Gli impianti sportivi sono stati dati in gestione dal Comune a privati che si sono aggiudicati il bando pubblico ed ora ne cureranno oltre la manutenzione anche le attività che vi si svolgeranno. L’impiantistica e i materiali utilizzati per realizzare il nuovo Centro sportivo sono di ultima generazione. Gli impianti sono illuminati per permettere le attività anche dopo il calar del sole.

Non è ancora stata resa nota la data dell’inaugurazione ma intanto le attività hanno preso il via con le prime prenotazioni.

Info e prenotazioni

Per le informazioni e per prenotarsi i numeri di telefono sono: 333/5311496 oppure 339/6295079. In alternativa c’è l’app Playtomic dove si trovano le informazioni, gli orari, la disponibilità, i costi e la possibilità di prenotare il centro per l’attività che si preferisce ed effettuare anche il pagamento.

Il Tcp Club di Forano è aperto 7 giorni su 7 nel periodo invernale dalle 9.00 alle 21.00, c’è la possibilità di affitto dei materiali in loco ed è anche disponibile un istruttore di primo livello Fit.