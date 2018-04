di Samuele Annibaldi

RIETI - Rilasciata due giorni fa a Forano la prima carta d'identità elettronica.



Col rilascio ad una giovane cittadina, il comune sabino entra ufficialmente nell'era della trasformazione digitale per i documenti che fino ad oggi erano in forma cartacea. Comoda e pratica la carta d'identità elettronica in futuro potrà assolvere anche altri servizio oltre a quello di documento di riconoscimento. Soddisfatto bilancio sindaco Marco Cortella che a breve annuncia la pubblicazione sul sito del Comune di informazioni e dati attinenti a questa significativa iniziativa.

Giovedì 19 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:21



