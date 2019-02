L'INIZIATIVA

IL PROGRAMMA

RIETI - RI-Creo, RI-Penso, RI-Leggo. La biblioteca comunale di Forano aderisce all'iniziativa nazionale M'illumino di Meno Radio2. Venerdì 1° marzo (ingresso libero) dalle 17 alle 21 una serie di iniziative in programma in occasione della giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, ideata nel 2005 da Caterpillar e Rai Radio2 per chiedere ai propri ascoltatori di spegnere tutte le luci che non sono indispensabili.M'illumino di Meno è una iniziativa simbolica e concreta e quest’anno è dedicata all'economia, al riutilizzo dei materiali, riduzione degli sprechi, allontanare "il fine vita" delle cose. Inoltre si spegneranno le luci nelle piazze italiane, i monumenti, nei musei si organizzano visite guidate a bassa luminosità, nelle scuole si discute di efficienza energetica, in tanti ristoranti si cena a lume di candela, in piazza si fa osservazione astronomica approfittando della riduzione dell'inquinamento luminoso.A Forano si partecipa dalle 17 fino alle 21 con letture per bambini ad alta voce a lume di candela e giochi di società. Occorrerà portarsi merenda e cena al sacco, magari una torcia elettrica e poi una propria storia o poesia e racconto o pagine del libro preferito che verranno letti in compagnia.