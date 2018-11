IL LIBRO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Presentazione del libro "Maira Nereide" di Elisa Scipioni sabato 24 novembre alle 17 presso la Biblioteca comunale di Forano. "Maira Nereide" è di fatto l’opera prima di Elisa Scipioni, scrittrice di origini romane ma Sabina di adozione dal momento che ha trascorso l’infanzia in Bassa Sabina, dove tuttora vive. Si occupa di teatro, lettura e scrittura ed il suo primo romanzo Maira Nereide è stato pubblicato da Ofelia Editrice. Oltre all'autrice alla presentazione di Forano saranno presenti il sindaco, Marco Cortella, e l'assessore alla cultura Maurizio Tetto. Modererà l'incontro Annarosa Serafini. Collaborano all’iniziativa le associazioni culturali Compagnia dell'Inserenata e Eureka! L'evento è organizzato nell'ambito del progetto "Sabina Unica per Cultura", l’ingresso è libero e gratuito e al termine della presentazione verrà offerto un tè.“Maira Nereide” racconta la quotidianità di una famiglia medio-borghese della seconda metà del XIX secolo, che vive in una provincia rurale e che, nonostante l’agiatezza economica, non può sfuggire ad alcune incombenti dinamiche contadine. Situazioni private e realistiche di un tempo antico si muovono su uno sfondo storico in rapido mutamento, che ci riporta dalle agitazioni per l’annessione di Roma al Regno d’Italia ai fasti della Parigi capitale imperiale.