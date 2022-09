Aps, Forano ha un nuovo pozzo: risolverà i problemi estivi di carenza idrica nell'intera zona

RIETI - E’ stato inaugurato sabato 17 settembre un nuovo pozzo per l’approvvigionamento idrico a Gavignano, nel Comune di Forano, alla presenza del Sindaco, Marco Cortella, del Vicepresidente di Acqua Pubblica Sabina, Paolo Quercioli, del Direttore Generale di Aps, Raimondo Besson e del consigliere regionale del Lazio, Fabio Refrigeri.

Il nuovo pozzo si trova presso il Campo pozzi in località Fossito e sarà il quarto a servizio della zona. La soluzione progettuale individuata e realizzata da Acqua Pubblica Sabina potenzierà la portata emunta dal campo pozzi e consentirà di ridurre il prelievo della rete del Consorzio bassa Sabina per circa 3 litri/secondo così da poter destinare tale risorsa al serbatoio Fungo di Forano centro. Il nuovo pozzo, quindi, non solo determinerà una maggiore disponibilità idrica durante il periodo estivo ma potrà essere utilizzato anche in caso di guasti o interventi di manutenzione degli altri, o nel caso di eventuali emergenze.

Grande soddisfazione per la realizzazione del nuovo pozzo è stata espressa tanto dal management del gestore del Servizio Idrico di Ato3 quanto dall’Amministrazione comunale, considerando l’importante utilità dell’opera nella risoluzione dei problemi di carenza idrica tipici del periodo estivo, determinati negli ultimi decenni dal significativo sviluppo demografico del Comune di Forano.