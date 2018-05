di Fabio Calcioli

RIETI - La fontana di S.Agostino, dopo quasi due anni, torna al suo antico splendore grazie al lavoro dello studio Tecno N. La cerimonia è iniziata con l'intervento della dottoressa Marta Lock, tra i donatori, che si è detta onorata di aver contribuito a ciò e ha rimarcato la dignità di un popolo come quello amatriciano che ha resistito con dignità e tenacia alle avversità della natura. Il sindaco Filippo Palombini ha ringraziato i donatori e i restauratori sperando in un percorso migliore per tutto il processo di ricostruzione.

Sabato 12 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:57



