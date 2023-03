Sinibaldi e Rinaldi presentano i fondi Fesr: «Per Rieti 20 milioni di investimenti»

RIETI - Il Sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, e l'assessore ai lavori pubblici, politiche di ricostruzione, viabilità e infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, hanno preso parte, questa mattina, all'evento di presentazione dei processi partecipativi nei progetti di trasformazione urbana nell'ambito dei fondi Fesr Lazio 2021-2027, che si è tenuto alla Sala dei Cordari.



«Presentiamo oggi un primo atto di straordinaria importanza per la Città di Rieti della nuova stagione della Regione Lazio. Come promesso anche la Giunta Regionale dimostra di essere subito a lavoro per il territorio - dichiarano il Sindaco Daniele Sinibaldi e l'assessore Manuela Rinaldi - Attraverso la programmazione FESR la Città di Rieti potrà contare su almeno altri 20 milioni di euro per riprogettare il suo futuro. Fondi consistenti che si aggiungono ai 30 già ottenuti, e per i quali si è già in fase di progettazione, per la riqualificazione generale della zona di Città Giardino e per la rigenerazione che interesserà larga parte del centro storico e ad altre linee di finanziamento ottenute da PNRR e Ricostruzione post-sisma. Questi ulteriori 20 milioni di euro della programmazione europea avranno come obiettivi quelli di creare occupazione, spingere gli investimenti privati e nuove opportunità, fornire possibilità e prospettive al territorio, rappresentando un moltiplicatore della crescita economica complessiva della Città. Con l'appuntamento odierno avviamo un processo di partecipazione e di coinvolgimento dal basso degli attori del territorio per elaborare le strategie finalizzate a raggiungere tali ambiziosi traguardi».