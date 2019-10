RIETI - Nuove critiche sulla procedura che alla Fondazione Varrone ha portato alla nomina del nuovo segretario generale, in sostituzione di Mauro Cordoni, andato in pensione. A sollevarle è l’ingegner Ionni che definisce «legittime tutte le modifiche che l’organo ritiene opportune per una migliore gestione della Fondazione», ma parla però «di processo di nomina non giustificato e che non può essere condiviso».



IL SERVIZIO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, GIOVEDI' 10 OTTOBRE © RIPRODUZIONE RISERVATA